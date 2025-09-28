Dolar
Kültür

Roma dönemine ait 83 sikke, ABD'den Türkiye'ye iade edildi

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 83 Roma dönemi sikkesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) işbirliğinde Türkiye'ye iade edildi.

Fatma Nur Candan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Roma dönemine ait 83 sikke, ABD'den Türkiye'ye iade edildi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

ABD'de 2015'te ele geçirilen Roma dönemi sikkelerine ilişkin yapılan incelemelerde, sikkelerin İmparator Maximianus,1. Constantinus, 2. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olduğu, Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi.

Türkiye ile ABD arasında 2021 yılında imzalanan kültür varlıklarının korunmasına yönelik ikili anlaşma kapsamında, 83 tarihi sikkenin ait oldukları topraklara iade edilmesine karar verildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen Roma dönemi sikkeleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim alındı.

"Süreç hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütüldü"

Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, geçen hafta "Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Ortak Çalıştayı"nı düzenlediklerini anımsattı.

Yazgı, bu çalıştayın ardından kültürel mirasın önemli parçalarından oluşan 83 eserin daha Türkiye'ye iadesini kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti.

2021'de imzalanan ikili anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik işbirliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgulayan Yazgı, "Bugün gerçekleştirilen bu iade, söz konusu anlaşmanın ne kadar verimli, etkin ve başarıyla uygulandığının bir diğer somut göstergesidir. Bu güçlü işbirliği sayesinde süreç, hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmüş, eserlerimizin güvenli biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İade edilen 83 sikkenin Roma İmparatorluğu'nun 3. ve 4. yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basıldığını ve dönemin siyasi ile askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan önemli kültürel varlıklar olduğunu anlatan Yazgı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

2012'den bu yana 13 binden fazla eserin ülkeye dönüşü sağlandı

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin ikili anlaşmalar ve karşılıklı anlayışla yürütülmesinin önemine işaret eden Yazgı, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü işbirliği, yalnızca iki ülke için değil, uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır. İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır." dedi.

Yazgı, 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını hatırlatarak, bunun sadece bir istatistik değil, uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluk bilincinin somut bir kazanımı olduğunu vurguladı.

Kültürel mirasın korunması için uluslararası işbirliklerini daha da güçlendirerek bu alanda öncü bir rol üstlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Yazgı, törene katılanlara teşekkür etti.

Yüzlerce çalınan eserin iadesi için omuz omuza çalıştık

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler da konuşmasında, ABD ile Türkiye arasında kültürel miras alanındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Kültürel miras programını da denetlediğini ve bu nedenle iki ülke arasındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Stimmler, iade edilen sikkelerin iki ülke arasındaki uzun soluklu işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Stimmler, İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk kolluk kuvvetlerinin çalınan yüzlerce eserin iadesi için omuz omuza çalıştığını belirterek, bu ortaklığın sınırları aşan ve iki ülkeyi de güçlendiren bir işbirliği olduğunu söyledi.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede emek veren tüm kurumlara ve geçen hafta düzenlenen çalıştayı destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Stimmler, işbirliğinin gelecek dönem daha da gelişmesi temennisinde bulundu.



