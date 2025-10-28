Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,956.30
ETH/USDT
4,063.40
BTC/USDT
113,975.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu
logo
Kültür

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Coşkusu" adlı konser sanatseverlerle buluştu.

Fatma Nur Candan  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konserde Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, marşlardan türkülere, şarkılardan halk ezgilerine uzanan repertuarıyla sahne aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şef Doğanoğlu, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü münasebetiyle konseri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Doğanoğlu, "Çok güzel bir repertuar hazırladık. Marşlar, şarkılar, türküler ve sürpriz eserlerimizle beraber Türk müziği severlere güzel bir akşam yaşatma vaadindeyiz. Konser biletlerimizi yaklaşık 3 hafta önceden bitiren kıymetli sanatsever Ankaralılara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konserde Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dans sanatçıları ile Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nin seğmen ekibi de sahne aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ALTAY Tankı ile Türk savunma sanayisi yeni kabiliyetler kazandı
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü
Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor

Benzer haberler

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi

İstanbul'un kalbindeki AKM açıldığı günden bu yana yüzbinlerce sanatseveri ağırladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak

Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı
"Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi

Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet