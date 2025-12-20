"Bir Adam Yaratmak" filmine Chennai'den uluslararası ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filmi, Hindistan'da düzenlenen Chennai Uluslararası Film Festivali'nde "Second Best International Feature Film" ödülünü aldı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası festivallerde gösterilen Türk yapımları, elde ettikleri başarılarla dünya sinema çevrelerinde ilgi görüyor.
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği yapımlardan "Bir Adam Yaratmak", Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında "Second Best International Feature Film" ödülüne layık görüldü.
Yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği film, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı tiyatro eserinden sinemaya uyarlandı.
Yapım, sanatçı kimliği ile bireysel varoluş arasındaki çatışmayı merkeze alan anlatısıyla insanın yaratma süreci, vicdan, sorumluluk ve kader kavramlarını psikolojik bir derinlikle ele alıyor.
Bir tiyatro metninin çağdaş sinema diliyle yeniden yorumlandığı "Bir Adam Yaratmak", ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgiyle Türk sinemasının kültürel ve sanatsal birikimini dünya izleyicisiyle buluşturuyor.
Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, filmdeki performansıyla daha önce Boğaziçi Film Festivali'nin 13'üncüsünde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne de layık görülmüştü.
Chennai Uluslararası Film Festivali'nden alınan bu ödül de Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema alanındaki destek çalışmalarının sonuçlarını ortaya koyuyor.
Yönetmen Murat Çeri, AA muhabirine, filmin 1 milyarı aşkın nüfusa sahip Hindistan'da gösterilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Festival, Hindistan'ın 5 büyük festivalinden biri. Seçilen filmlere baktığımızda Fatih Akın da filmini sergilemek için burayı tercih edebiliyor. O yüzden 23. Chennai Film Festivali'ne seçilmemiz, hele ki yarışmalı bölüme seçilmemiz bizim için kıymetliydi." dedi.
Festivalin "Dünya Sineması" bölümünde 8 filmden biri olarak yarıştıklarını anlatan Çeri, "Bu bölümde filmler toplamda 3 ödül için yarıştı. Biz de bu 3 ödülden biri olan 'Second Best World Cinema Feature Film' ödülüne layık görüldük." diye konuştu.
Sağlık sebeplerinden dolayı Hindistan'a gidip festivale katılamadığını dile getiren Çeri, "Aslında hiç gitmediğim Hindistan'a gitmek benim için de güzel bir deneyim olacaktı." ifadesini kullandı.
"Murat Çeri'nin yolu açık olsun, ne güzel bir iş yaptı"
Filmde rol alan Altan Erkekli ise "Bir Adam Yaratmak"ın çok zor bir metne sahip olduğuna işaret ederek, "Yönetmenimiz Murat Çeri, böyle zor bir metni, içeriğini hiç değiştirmeden, bozmadan sinema için senaryo haline getirdi. Birlikte güzel bir yol arkadaşlığı yaptık. Engin Altan Düzyatan muhteşem oyunculuğuyla zaten ödül almaya hak kazanmıştı, kazandı da. Film, Hindistan'dan da ödül almış. Murat Çeri'nin yolu açık olsun, ne güzel bir iş yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
Erkekli, filmin hikayesine ve karakterine ilişkin şunları söyledi:
"Film, bir insanın hezeyanlarını, acılarını ve o acılara sürükleyen yolları anlatıyor. Kişinin kendi içindeki çırpınışlarla doğruyu arayışı, bu arayış sırasında maruz kaldığı dış etkilerle giderek bir çatışmaya dönüşüyor ve onu deliliğin eşiğine getiriyor. Ben de bu çatışmanın içinde, o evin emektarı bir uşak olarak, elimde büyümüş bir çocuğun yaşadığı acılara tanıklık ediyorum. Onun sevgisizliğe sürüklenişi beni derinden yaralıyor, bir çıkış yolu arıyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü en yakınları bile onun çaresizliğine çare bulamıyor ve o da amansız bir delirmenin içinde gidiyor.
Film aslında insanın içindeki sevgiyi bitirdiğinde nasıl delirebildiğini gösteriyor. Bu yüzden sevgiyle, hep birlikte aynı geminin yolcuları olarak doğruyu ve güzeli anlatmakla yükümlüyüz. Bizden sonra gelecek kuşaklara, savaşsız, sömürüsüz, emeğin ve sevginin yan yana olduğu bir dünya bırakmalıyız. Yarın sabah güne 'günaydın' derken hedefimiz de bu olmalı."
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız destekleriyle hayata geçirilen 'Bir Adam Yaratmak' filmi, 23. Chennai Uluslararası Film Festivali'nde 'Second Best International Feature Film' ödülüne layık görüldü. Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendiren bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Film, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatıyor
Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği "Bir Adam Yaratmak" filminde, Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Caner Topçu, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı.
Film, Türkiye prömiyerini 13. Boğaziçi Film Festivali, dünya prömiyerini ise İran'da 43. Fecr Uluslararası Film Festivali'nde yaptı.
Bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatan film, yazarın, yarattığı eser ve kendi hayatı arasında kurduğu çelişkili ilişki üzerinden ölüm, insanın kaderi, yaratma gücü, varoluş krizleri ve metafizik kaygılar gibi felsefi konuları ele alıyor.