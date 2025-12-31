Dolar
Ekonomi

Belgesiz konaklama ve izinsiz kısa kiralama ilanlarına yaptırım uygulanacak

"Belgesiz Konaklama İşletmeleri ile İzin Belgesi Olmadan Kısa Süreli Kiralamaya Konu Edilen Konutların Elektronik Ortamda Tanıtım, Pazarlama ve Satışının Yapılmasına Yönelik Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatma Nur Candan  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan tebliğe göre, belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralamaya konu edilen konutların elektronik ortamda ilan verilerek tanıtımı, pazarlaması ve satışının yapılması yasaklandı.

Seyahat acenteleri dahil, konaklama işletmelerinin ve turizm amaçlı konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına ilişkin ilan verilmesi aşamasında, işletmelerin belge numaralarının Kültür ve Turizm Bakanlığının veri tabanı üzerinden doğrulanması ve bu belge numaralarına ilanda kolaylıkla görülebilecek şekilde yer verilmesi zorunlu kılındı.

Belgesiz işletme ya da izin belgesi olmayan konutlara ilişkin ilan verenler hakkında mahallin en büyük mülki amirince, ilgili kanun maddeleri uyarınca her bir ilan için idari yaptırım uygulanacak.

Belgesiz ilanlarda denetim ve ceza süreci genişliyor

İçeriği kaldırması için uyarılan, ancak 24 saat içinde ilanı yayından kaldırmayan elektronik ortam işletmecileri ve aracı hizmet sağlayıcıları da yine ilgili kanun hükümlerine göre yaptırımlara tabi tutulacak.

Seyahat acentelerinin, belgesiz konaklama tesisleri ile izin belgesi olmayan konutların pazarlama ve satışına aracılık etmesi de yasaklandı. Aksi durumun tespiti halinde, Bakanlıkça 1618 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

İdari yaptırım uygulanacak kişi ya da işletmelerin tespit edilemediği durumlarda, ilgili valilikler koordinasyonunda belediye ve kolluk birimleri tarafından yerinde inceleme yapılacak.

Yaptırımlar, belgesiz işletmenin bulunduğu yerdeki mülki idare amiri tarafından belirlenerek uygulanacak ve sonuç vergi dairesine bildirilecek.

