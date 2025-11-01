Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,871.10
BTC/USDT
110,199.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde "gece müzeciliği" uygulaması nisan ayında başlayacak.

Ahmet Bayram  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen ve Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes Antik Kenti'nde yürütülen proje kapsamında, kentin öne çıkan bölümleri özel bir aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gece müzeciliği uygulamasıyla özellikle Roma dönemi anıtsal hamamı ve gimnazyum ile çevresindeki dükkanlar, ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebileceği biçimde düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini yılın her dönemine yaymayı hedefliyor.

"Bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından modern bir adım olarak gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirileceğini belirtti.

Antik şehirdeki ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Arınç, "Söz verdiğimiz gibi milletvekili olduğum dönemden beri derdine düştüğüm, dertlendiğim her işi hayata geçirmeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda Sardes Antik Kenti'miz, gece müzeciliği kapsamında ilgilileriyle ve ziyaretçileriyle buluşacak." dedi.

Sardes'in medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Arınç, Sardes'in Efes gibi gece de gezilebilen, konaklamalı etkinliklerin yapılacağı, etrafıyla birlikte bir değer üreten alan haline geleceğini bildirdi.

Gece müzeciliği uygulamasının gelecek yıl nisan ayı itibarıyla ziyaretçileri ağırlamaya başlayacağını vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:

"Genelde Türkiye'de gece müzeciliği sezonu nisan ayında başlar. Biz de bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Nisan ayından itibaren Sardes, gece gezilebilen, ışıklandırmasıyla büyüleyen bir antik şehir olacak. Ayrıca çok keyifli etkinliklere de ev sahipliği yapacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum 2025'te Filistin meselesinde uluslararası hukuk ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti
"TRT World Forum 2025" sona erdi
Adalet Bakanı Tunç: Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı" yorumu

Benzer haberler

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu

Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı "Boşluğa Hutbe" filmi Tokyo'da tanıtıldı

Filistinli oyuncu Saleh Bakri, 13. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk olacak

Filistinli oyuncu Saleh Bakri, 13. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk olacak
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Cumhuriyet Coşkusu" konseri verdi
İstanbul'un kalbindeki AKM açıldığı günden bu yana yüzbinlerce sanatseveri ağırladı

İstanbul'un kalbindeki AKM açıldığı günden bu yana yüzbinlerce sanatseveri ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet