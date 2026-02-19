Dolar
Ekonomi

Sağlanacak 100 bin dolara kadarlık desteğin Türk dizi ihracatını artırması öngörülüyor

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türk dizilerinin tanıtımı ile turizm stratejisini merkezine alan yeni destek modelinin hizmet ihracatı açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Yunus Türk  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayan dizilere yönelik yeni bir destek modelinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Buna göre, belirlenen kriterleri karşılayan ve Türkiye’de yayınlanan dizilerin her bir bölümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Desteklerin verilmesinde, dizilerin Türkiye’nin tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, ihracat yapılan ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi kriterler dikkate alınacak.

Yeni model kapsamında, Türkiye’nin tarihi, doğal, gastronomik ve arkeolojik değerlerinin ürün yerleştirme yöntemiyle dizi içeriklerine entegre edilmesi ve bu içeriklerin tanıtım amacıyla satın alınması planlanıyor.

Bu çerçevede 30 saniyelik tanıtım filmleri ile dijital kısa video (reels) içeriklerinin de TGA tarafından satın alınması öngörülüyor.

Ayrıca çekim süreçlerinde bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı mekânların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlanacak.

"Yeni destek modeli hizmet ihracatı açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adım"

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan ve Türk dizilerinin tanıtımı ile turizm stratejisini merkezine alan yeni destek modelinin hizmet ihracatı açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Avdagiç, bölüm başına Bakanlık ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) sağlayacağı 100 bin dolara varan desteğin, Türk dizi ihracatını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inandıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Desteklerin, Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alarak verilecek olması sektörümüzde nitelikli ve stratejik üretimi de teşvik edecektir. Bu yaklaşımın hizmet ihracatında çarpan etkisi yaratan entegre bir büyüme modelini beraberinde getireceği de muhakkaktır."

Türk dizilerinin Türkiye’nin kültürel hafızasını, yaşam tarzını, tarihini ve değerlerini dünyaya anlatan güçlü birer iletişim aracı haline geldiğini kaydeden Avdagiç, "Dizilerimiz küresel ölçekte bir fenomen oldu. 170’e yakın ülkede neredeyse bir milyar izleyiciye ulaşıyor. Bu etki turizmi, markalaşmayı ve ülke algısını da doğrudan besliyor. Bakanın açıkladığı destek modelinin en önemli katkılarından biri, bu başarıyı sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirecek olmasıdır." dedi.

