Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşuyor.
Kültür

Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu

Kayseri'de "Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması" etkinliği başladı.

Esma Küçükşahin  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Edebiyatı Vakfının destekleriyle Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 14 ülkeden 48 şair ve yazarı buluşturdu.

Etkinliğin açılışında konuşan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, Orhun Yazıtları'ndaki ifadeyle "Türklerin doğuda gün doğusundan batıda gün batısına, güneyde gün ortasından kuzeyde gece ortasına gök kadar engin ülkelerde yaşadığını" söyledi.

Şahin, kurumun Türk'ün ve Türkçenin yaşadığı her yere hizmet götürme amacını taşıdığını belirtti.

"Dil olmazsa hiçbir değerin kalıcılığı yoktur." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Öyle bir değer var ki bütün değerlerin temeli olduğu halde, biz bunun kıymetini pek bilemiyoruz. İşte bu dil değeridir. Dilimizin kıymetini bilmez ve dilimize layıkıyla sahip çıkmazsak aslında diğer değerlerimizi de koruma noktasında sıkıntı yaşarız. Bugün Bulgarlar bunun en güzel örneklerinden birisidir. Aslında öz Türk ve Müslüman iken dillerini koruyamadıkları için artık dinlerini de koruyamadılar. Bilimsel gerçekliktir. Dilinizi kaybederseniz, konuştuğunuz dilin dinine mutlaka girersiniz. Siz girmezsiniz belki ama torunlarınız girer, torunlarınız girmezse onların çocukları girer. Bu değişmez bir hakikattir. Dilinizi kaybederseniz, diğer değerlerinizi de birer birer kaybedersiniz maalesef."

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da Türk dünyasına hizmet ederken aynı zamanda Müslüman dünyasına hizmet ettiklerini dile getirdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Kabaklı, "Edebiyat, şiir asla politize olmaz ama gönül olarak baktığımızda soykırımın, vahşetin devam ettiği Gazze Müslümanlarına destek veren, İsrail'e karşı en büyük tepkiyi ortaya koyan Türk milletidir, Türk vicdanıdır." dedi.

Eski Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da edebiyatın bir milletin hafızası olduğunu vurgulayarak, buluşmayı düzenleyen Talas Belediyesine teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ise Türk dünyası ülkelerinin birinde yaşayan hiçbir Türk'ün kendisini gurbette hissetmeyeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk dünyasından şair ve yazarları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 1990'lı yıllardan itibaren Türk dünyasıyla iktisadi, siyasi, askeri ilişkilerin gelişip güçlendiğini, ülkelerin birbirine daha çok yaklaştığını kaydetti.

Açılışta, Azerbaycan şairleri adına Prof. Dr. Abuzer Turan, Türk dünyası yazarları adına Doç. Dr. Pervin Nureliyava da konuşma yaptı.

4 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, şiir gecesi düzenlenecek ve yazarlar çeşitli panellerde sunum yapacak.

