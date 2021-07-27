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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.

Esin Işık   | 27.07.2021
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

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