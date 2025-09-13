Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,698.00
BTC/USDT
115,813.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, TEKNOFEST

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul'da 17-25 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te yerini alacak.

İrem Demir  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, milli teknoloji hamlesine gönül vermiş gençlerle aynı sahnede buluşan TÜRGEV, mayıs ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de öğrencilerle bir araya gelerek teknoloji coşkusuna ortak oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı heyecanla İstanbul'da düzenlenecek festivalde yerini alan TÜRGEV öğrencileri, geliştirdikleri kodlama projelerini, bilimsel araştırmalarını ve girişimcilik fikirlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Festival boyunca TÜRGEV standını ziyaret eden katılımcılar, dijital usturlap deneyimiyle geçmişten bugüne bilimin yolculuğunu keşfedecek, WR gözlüklerle Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergisini sanal ortamda gezme fırsatı bulacak. Ayrıca gençlerin özgün bakış açısıyla kurguladığı "Benim Filistin'im" adlı yapay zeka çalışmasına katılarak dijital sanatın yeni ufuklarına yolculuk yapabilecek.

Bunun yanı sıra TÜRGEV'den aldıkları burs ve desteklerle İHA, dron ve sualtı robotu geliştiren öğrenciler, bu projelerle TEKNOFEST yarışmalarında yer alacak. TÜRGEV standında sergilenecek bu çalışmalar, vakfın gençleri yerli ve milli üretim vizyonuna yönlendirme kararlılığını ortaya koyacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti

TEKNOFEST yarışmaları, dünya çapında ses getiriyor

İstanbul'da "rüşvet" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da "rüşvet" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet