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Spor, Koronavirüs

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Ercan Doğan   | 21.04.2021
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.

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