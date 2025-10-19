Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,965.20
BTC/USDT
107,963.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

Emrah Oktay  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak

İstanbul

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
İzmir'de sağanak etkili oldu
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" üçüncü gününde devam ediyor
Bakan Kurum, "Sıfır Atık Forumu" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

Benzer haberler

Samsunspor, Süper Lig’de Kayserispor’u 3-1 mağlup etti

Samsunspor, Süper Lig’de Kayserispor’u 3-1 mağlup etti

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak

Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Galatasaray, Sane'nin golleriyle Başakşehir'i 2-1 yendi

Galatasaray, Sane'nin golleriyle Başakşehir'i 2-1 yendi
Beşiktaş 3 maç sonra yenildi

Beşiktaş 3 maç sonra yenildi
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet