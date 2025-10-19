Dolar
Spor, Futbol

Alanyaspor, Göztepe karşısında tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

Mustafa Kurt  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Alanyaspor, Göztepe karşısında tek golle kazandı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

8. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte sol ayağıyla gelişine vuran Rhaldney'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun sert şutunda, kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu dışarı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan, topu Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ceza sahasına topla giren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, savunmada Taha Altıkardeş'in müdahalesine rağmen Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Ümit Akdağ'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

