Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti

Gaziantep
4. dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
64. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
79. dakikada Kozlowski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.
84. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ortasında top savunmaya çarparak Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 3-1
86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gueye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2
Gaziantep FK, müsabakayı 3-2 kazandı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz: "Oyun 3-0 iken 6, 7 gibi tarihi fark olabilirdi"
Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyun 3-0 iken 6, 7 gibi tarihi fark olabilirdi." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
İlk yarıda iyi oynadıklarını aktaran genç teknik adam, "Oyun 3-0 iken 6, 7 gibi tarihi fark olabilirdi. Ancak sonlara doğru yediğimiz iki gol moralimizi bozdu ama kesinlikle galibiyetin önüne geçmedi. Sadece bir oyuncunun bireysel yeteneğiyle 3-2 oldu. Ben de bu maçta kendi adıma dersler çıkardım. Maç 3-0 iken oyuncularımın kesinlikle başarısıdır ama 3-2’ye geliyorsa küçük de olsa bir öz eleştiri yapmam lazım." diye konuştu.
Taraftarlarının kendilerini çok iyi desteklediğini anlatan Yılmaz, "Gaziantep bizi böyle desteklediği sürece, biz bu güvenle bu inançla bu destekle bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 3 puanın mimarlarından biri olarak taraftarı görüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bunun üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının hepsinin çok değerli olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bİlk geldiğimde yaptığım şey oyun tarzımızı değiştirmek oldu. Tamamen geçiş oynayan bir takımdan kaliteli ayaklarımız olduğu için set oyununa dönen bir takım haline geldik. Çok klas ayaklar olduğu için bu strateji değişikliğiyle oyuncuların performansı arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Oyuncularım isim isim alkışlanmayı hak ediyorlar. Oyunculara göre oynamaya başladık, onlar da kendilerini belli etmeye başladılar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.