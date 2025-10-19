Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,943.40
BTC/USDT
108,167.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.

Selçuk Kılıç  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Trabzon

Ligin ilk 9 haftasında 15 gol atan bordo-mavili takımda Paul Onuachu 7, Felipe Augusto ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 73'lük bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

Art arda ligin son 4 haftasını boş geçmeyen Onuachu 5 gol, Augusto da üst üste son 3 haftada birer kez olmak üzere 3 gol kaydetti.

17 puanlık katkı

Ligde 20 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 17 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

Onuachu, ligde zirvede

Paul Onuachu, ilk 9 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü attı.

Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti.

Augusto'nun golleri

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Augusto, ligin son 3 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasındaki Zecorner Kayserispor ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4'üncü toplantısını yaptı
Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek
Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj düzenleyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz

Benzer haberler

Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

Galatasaray, Sane'nin golleriyle Başakşehir'i 2-1 yendi

Beşiktaş 3 maç sonra yenildi

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi

Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi
85'lik Selahattin dede "kolunda torunları elinde bastonuyla" maçlara gidiyor

85'lik Selahattin dede "kolunda torunları elinde bastonuyla" maçlara gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet