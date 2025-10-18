Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ayfer Koçal, Selçuk Kılıç  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmadan seken topu ceza alanının sağ çaprazında önünde bulan Augusto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'nın sağından filelerle buluştu.

10. dakikada soldan ceza alanına doğru hareketlenen Olaigbe'nin pasında yine sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi : 0-2.

27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında Batagov'dan önce topla buluşarak kaleci Onana ile bir anda karşı karşıya kalan Rak Sakyi yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

56. dakikada Laçi'nin soldan pasında ceza alanı içinde bulunan Jurecka'nın vuruşunda, kaleci Onana tehlikeyi önledi.

64. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Taylan Antalyalı'nın vuruşunda savunmadan seken topu Muhammet Taha Şahin kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.

76. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutunda savunmadan seken top az farkla auta gitti.

89. dakikada Laçi'nin ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Muçi'nin serbest vuruşundaki şutunda kaleci Fofana topu iki hamlede kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

