İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.
47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden şutunda, top kaleci Erhan Erentürk'ün yanından ağlarla buluştu: 1-0.
61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1.
81. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
90+6. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı.
Gençlerbirliği, maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş 3 maç sonra yenildi
Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 13 puanda kaldı.
Sahasındaki ilk yenilgi
Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, daha önce sahasında oynadığı ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor maçlarını kazanmıştı.
Cengiz Ünder ikinci golünü attı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı oyuncu, ilk golünü Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçının son dakikasında atmıştı.
Jurasek oyuna girer girmez kendi kalesine attı
Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı.
Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı.
Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.
Tribünlerden Mert'e tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti.

Tecrübeli kalecinin ikinci golde hatalı olduğunu düşünen siyah-beyazlı tribünler, topa her temasında Mert Günok'u ıslıkladı.