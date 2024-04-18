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Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler" kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan askeri heyetinin 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

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Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
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