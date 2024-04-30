Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.