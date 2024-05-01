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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Mehmet Tosun  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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