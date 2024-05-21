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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı: Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı: Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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