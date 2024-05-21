Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı: Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/kYnXOpEfQ8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.