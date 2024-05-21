Dolar
32.23
Euro
35.05
Altın
2,413.73
ETH/USDT
3,658.30
BTC/USDT
71,021.00
BIST 100
10,775.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz’de tören düzenleniyor
logo
Gündem

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlı yakalandı
İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak kaçan motosikletli yakalandı
Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak

Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkının acısını paylaşmak üzere bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkının acısını paylaşmak üzere bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet