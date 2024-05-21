Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve Ciolacu ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde düzenlenecek "21. Yüzyılda Türk Dünyasının Yeri" başlıklı konferansa iştirak edecek.
(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'i ziyaretinde Pekin'de temaslarda bulunacak. Bayraktar, Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüşecek, ardından Türkiye ve Çin arasında "Enerji Dönüşümü" mutabakat zaptı imzalanacak.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Çekya İş Forumu'na katılacak.
(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Aksaray Üniversitesini ziyaret edecek, "Öğrenci Buluşması"na katılacak.
(Aksaray/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol erkeklerde Türkiye'nin ilk ayaklarından birine ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi mücadelesi başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada ile karşılaşacağı ilk günün diğer mücadelesi Bulgaristan ile Fransa arasında yapılacak.
(Antalya/20.00/17.00) (Fotoğraflı)
2- Kadınlar Hentbol Süper Lig final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı'nda Beykoz Belediyespor ile Spor Toto, 3-4'üncülük, Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor 5-6'ncılık, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 7-8'incilik serisi ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00/Muğla/17.00/İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
4- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da sürüyor.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- 10. Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası, Serik'te başlayacak. Türkiye ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)
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