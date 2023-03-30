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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayid ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, görüşmede, karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.


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