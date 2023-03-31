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TBMM ve Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
TBMM ve Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş oldu.

Komisyonda, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu komisyon başkanvekili, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz komisyon sözcüsü, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbey Pekgözegü, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'ndan oluştu.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesine karar verilirken, Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi (Sancaktar) mahallesi sınırları içerisinde sınır ve koordinatları belirlenen alan riskli alan ilan edildi.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi kapsamında Darende Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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