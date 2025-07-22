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Politika

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

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Bazı komisyonların tatilde ve ara vermede çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

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