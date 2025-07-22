Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor." dedi.
Ankara
Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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İsrail'in Suriye'de istikrarsızlık yaratmayı amaçladığını belirten Fidan, "Son bir haftadır gelişmeleri hep beraber yakından takip etmekteyiz. Ülkenin güneyinde yaşanan gelişmelerle başından beri yakından ilgilendik. Olaylar, İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle birlikte başka bir boyuta büründü. Son yedi aydır, bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri, Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur." diye konuştu.
Fidan, bütün uluslararası toplum ve bölgesel aktörlerin, Suriye'nin, teröre ev sahipliği yapmadığı ve düzensiz göçe kaynaklık eden bir ülke olmadığı bir yer olması için çaba içerisinde olduğunu söyleyerek "İsrail ise Suriye'de barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gereken bir gerçek var. Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Murat Gök/AA
Türkiye olarak bölgedeki bütün çatışmaların ve savaşların son bulması, istikrarın gelmesi için yıllardır canla başla mücadele edildiğine işaret eden Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalar ortaya koyduğunu hatırlattı.
Fidan, bölgedeki sıkıntılardan, güvenlik olarak terör açısından en fazla zarar gören ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek "Ama buna rağmen mücadelemizi sürdürürken daha büyük stratejik vizyon olarak istikrarı ve iyiliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Irak'la, Suriye'yle, İran'la bütün ilişkilerimiz bu şekilde gelişiyor. Fakat İsrail, bunun zıddına kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Suriye'de son olan gelişmeler de bunun bir yansımasıdır." dedi.
Suriye'deki grupları da uyaran Fidan, şunları kaydetti:
"Hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içine geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulur. Konuşuluyor da bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talepleriniz varsa yapın. Biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman biz kendimizi tehdit altında tutmayız."
El Salvador Dışişleri Bakanı Hill: Türkiye'ye bir müttefik, bir dost ve bir ortak olarak yaklaşıyoruz
El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ise Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini çünkü halkın son derece sıcak ve Türkiye'nin gerçekten çok güçlü bir ulus olduğunu vurgulayarak, "Özgürlüğünüz, değerleriniz için savaşıyorsunuz ama aynı zamanda diplomasiyle dünya barışı için savaşıyorsunuz." dedi.
Hill, Türkiye'nin dünya barışını sağlamak için müzakere yöntemlerini tercih ettiğine işaret ederek bu değeri El Salvador'un da paylaştığını ifade etti.
Ülkesinin bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunu ve tarihin tekerrür etmemesi için geçmişe baktıklarını ancak geriye gitmediklerinin altını çizen Hill, El Salvador'un, Devlet Başkanı Nayib Bukele 2019'da iktidara gelmeden önce şiddet içeren ülkeler listesinde birinci sırada yer aldığını ve Bukele'nin ardından bunun değişmeye bağladığını belirtti.
Hill, güvenliğin ülkesi için en temel unsur olduğunu, barış içinde ve kalkınmayla ilerleyebilmek için bunun önem arz ettiğini dile getirerek Bukele'nin, görev süresinde El Salvador'u tamamen dönüştürdüğünü anlattı.
Batı yarım kürede "en güvenli ülke" olduklarını ve turizmle büyüdüklerini söyleyen Hill, "Yine de desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda da Türkiye'ye bir müttefik, bir dost ve bir ortak olarak yaklaşıyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diplomasi, eğitim, savunma sanayisi, teknoloji ve istihbarat alanında sizlerle çalışıyoruz. Biz dostluğumuzu güçlendirme, ilişkilerimizi güçlendirme, yatırımlarımızı, ticaretimizi ve ticari ortaklığımızı güçlendirme konusunda tam bir taahhüt içindeyiz." diye konuştu.
Hill, ülkesinde barış olduğunu ve büyüyerek halka tarihi borçlarını ödemeleri gerektiğini ifade ederek ekonomik istikrar, büyüme ve istihdam fırsatları oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi.
Geleceğe odaklanmaları gerektiğini ve bunu Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle gerçekleştirebileceklerini belirten Hill, 2024'te El Salvador'a 1,6 milyar dolarla liman modernizasyonu ve işletme projesi için en büyük yatırımın yapıldığını ve bunun Türk firmalar tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.
Hill, Türkiye'nin ülkesinin yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini vurgulayarak dayanışmanın ve dostluğun El Salvador için çok temel bir değer olduğunu kaydetti.
Ülkesinin, 6 Şubat 2023 depremlerinde Türkiye'ye destek sağladığını anımsatan Hill, bunun, El Salvador'un empati, dostluk ve kardeşlik duygularını temsil ettiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.