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MEB'den, Bakanlığın adını kullanarak özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim öğrencilerini Bakanlığın adını kullanarak arayan ve evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini, emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
MEB'den, Bakanlığın adını kullanarak özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik uyarı

Ankara

Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

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Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."

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