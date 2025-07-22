Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak
Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını bildirdi.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
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