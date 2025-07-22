Dolar
40.42
Euro
47.29
Altın
3,385.31
ETH/USDT
3,703.90
BTC/USDT
118,256.00
BIST 100
10,627.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Kayseri OSB’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF'nin Riva’daki tesislerinde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor FIVB Kadınlar Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Basın Tanıtım Toplantısı İstanbul'da düzenleniyor
logo
Gündem

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak

Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den, Bakanlığın adını kullanarak özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik uyarı
Türkiye ve dünya gündemi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 179 şüpheli yakalandı
Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

Benzer haberler

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonları işletmeye kapatılacak

Anadolu'dan gelen şehit çocukları TCSG-Güven Gemisi'yle İstanbul Boğazı'nı gezdi

Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davada karar

AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu

AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu
Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet