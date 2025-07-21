Dolar
40.41
Euro
47.25
Altın
3,398.10
ETH/USDT
3,750.80
BTC/USDT
117,302.00
BIST 100
10,616.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu.

Cüneyt Çelik  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

Kars

Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle köyde sel meydana geldi, bazı dereler taştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aniden gelen sel nedeniyle dere yataklarında otlayan bazı büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan hayvanlar köy sakinleri ve ekiplerce kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin tezahürüyle birlikte, bölünme rüyası görenlerin hevesleri de kursaklarında kalacaktır
Uzaya gidecek üçüncü Türk belli oldu
IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açıyor
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 125 oldu

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde kayıpların büyük bölümüne ulaşıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
Sarıkamış ormanlarında ayıların koku bıraktığı ağaçlara bilimsel inceleme

Sarıkamış ormanlarında ayıların koku bıraktığı ağaçlara bilimsel inceleme
Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet