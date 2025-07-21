Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu.
Kars
Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle köyde sel meydana geldi, bazı dereler taştı.
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Aniden gelen sel nedeniyle dere yataklarında otlayan bazı büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan hayvanlar köy sakinleri ve ekiplerce kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.