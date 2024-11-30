Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu
Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.
Kars
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, AA muhabirine, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.
Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.
Vatandaşlardan Nebi Can Çobanoğlu da Çıldır Gölü'nün bölge için bir değer olduğunu dile getirerek, "Göl donmaya başladı, herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.