Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,676.60
BTC/USDT
96,580.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Cüneyt Çelik, Kemal Can Çobanoğlu  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu Fotoğraf: Kemal Can Çobanoğlu/AA

Kars

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, AA muhabirine, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Nebi Can Çobanoğlu da Çıldır Gölü'nün bölge için bir değer olduğunu dile getirerek, "Göl donmaya başladı, herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
TRT World Forum'da yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı

Benzer haberler

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

Dondurucu soğuklar Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yaşamı olumsuz etkiliyor

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü

Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu

Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu
Sarıkamış ormanlarında 500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izini sürdüler

Sarıkamış ormanlarında 500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izini sürdüler
Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet