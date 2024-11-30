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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde konuşuyor. Kayseri OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu’da AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde konuşuyor.
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Bakan Yerlikaya: Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde 130 bin 565 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek evlerinin yapımı tamamlanan ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Ömer Faruk Salman  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Bakan Yerlikaya: Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Kahramanmaraş

Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"nde çok zor bir sınav verildiğini ancak yılmadan tek yürek olarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yapıldığını söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bir olunca ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. 6 Şubat'ın o karanlık sabahından sonra sabır ve dirayetle sardık yaralarımızı, devletimiz tüm imkanlarıyla sahalardaydı. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 'Bir depremzedenin dahi boynu bükük kalmasın.' dedik. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizim siyaset anlayışımız sözde değildir, eser ve hizmet siyasetidir. Bunu da en iyi Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz bilir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız."

Bakan Yerlikaya, büyük, güçlü Türkiye ideali yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bugün deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim törenini büyük gurur ve heyecanla hep birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"6 Şubat'tan günümüze dünyanın en büyük konut seferberliğiyle depremden etkilenen 11 ilimizde inşa ettiğimiz 130 bin 565 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek evlerinin yapımı tamamlanan ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz. Böylelikle deprem bölgesindeki illerimizde toplam 155 bin 124 konutun kurası çekilmiş ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacaktır. Her köşesinde mücadele azmi olan vatanseverliğin, adanmışlığın, fedakarlığın ve cesaretin buluştuğu Kahramanmaraş'ta 23 bin 899 konutun kurasını çektik ve takdim ettik. Bugün 3 bin 499 konutun kurasını çekiyoruz. Kahramanmaraş'ta toplam 27 bin 398 konutu ailelere teslim etmiş olacağız. Yeni konutlarınız hayırlı uğurlu olsun, Rabb'im yuvalarınızda sağlıkla, bereketle, huzurla oturmayı nasip etsin."

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