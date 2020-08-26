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Dünya

Yemen'deki Husiler: Ülkenin kuzeyindeki seller 58 milyon dolarlık hasara yol açtı

Yemen'in kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 58 milyon dolarlık hasara neden olduğu bildirildi.

Safiye Karabacak   | 26.08.2020
Yemen'deki Husiler: Ülkenin kuzeyindeki seller 58 milyon dolarlık hasara yol açtı Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki Rayima kentinin valisi Faris el-Habbari, ülkenin kuzeyinde sellerin yol açtığı hasarın 35 milyar riyali (58 milyon dolar civarında) aştığını ifade etti. 

Sellerin 500 evin yıkımına, tarım arazileri, barajlar ve yollarda büyük zararlara neden olduğunu kaydeden Habbari, uluslararası örgütlere sellerden etkilenenlere yardım ulaştırmaları çağrısı yaptı.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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