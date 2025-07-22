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Ekonomi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanına dair esaslar belirlendi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esasları tespit edildi.

Mertkan Oruç  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanına dair esaslar belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, söz konusu ürünlere ilişkin 17 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğünce 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randıman ile bunun karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılacak.

Kontenjan miktarı, tamamının yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtılması durumunda 1 milyon tonu, ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılması durumunda ise 400 bin tonu geçemeyecek.

Konuya ilişkin başvurular, 1-15 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Tarife kontenjanı, Bakanlıkça belirlenen dağıtım kriterleri çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının Karar'da belirtilen tarife kontenjanı miktarından düşük olması durumunda dağıtımı yapılan miktar, tüm başvurularda talep edilen toplam miktardan fazla olamayacak. Dağıtımı yapılmayan tarife kontenjanından artan miktar ise yayımlanacak yeni bir tebliğle tahsis edilebilecek.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağının her ikisi için de tarife kontenjanı talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda her iki eşya için ayrı ayrı olmak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.

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