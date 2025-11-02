Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,915.00
BTC/USDT
111,040.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Mert Davut  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Narkotik dedektör köpeği "Kont" ve X-ray taramasıyla detaylı arama yapılan araçtaki bölmelere gizlenmiş sıvı metamfetaminin tespit edildiği belirtilen açıklamada, 721 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gümrüklerde yılbaşından bu yana muhtelif türde 30 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz.

Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor
Hollanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çifte resepsiyonla kutlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" tekneyi vurduklarını belirtti

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık
Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet