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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

Ömer Ürer  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahın yüksek kesimlerinde ise zaman zaman sağanak etkisini gösterdi.

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