Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.
Güzergahın yüksek kesimlerinde ise zaman zaman sağanak etkisini gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.