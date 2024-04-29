Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.