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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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