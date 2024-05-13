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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolu'muza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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