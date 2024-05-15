EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, 9-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, 9-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Khbb3Y6u2D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2024