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EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, 9-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

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EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
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