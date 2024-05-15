TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Yeni anayasa) Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır. Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum." dedi.
Ankara
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