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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Yeni anayasa) Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır. Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum." dedi.

Serdar Açıl  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum

Ankara

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