Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Ankara
Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.
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