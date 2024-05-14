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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Utku Şimşek  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.

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