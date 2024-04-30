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Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 2 yıl önce geçirdiği kazada yaralanan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki kazada yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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