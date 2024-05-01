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Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in batısındaki Fethiye-Finike arasında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzey batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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