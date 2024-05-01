Dolar
32.46
Euro
34.63
Altın
2,291.63
ETH/USDT
2,890.10
BTC/USDT
57,435.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için Antalya’nın Manavgat ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 2014'te oğlunun okuldan alınarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirten Altun, "Yaklaşık 5 yıldır partinin önünde nöbet tutuyoruz. Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız. Tek istediğimiz çocuklarımız. Kulaklarınıza pamuk tıkamayın. Sesimizi duyun. Oğlum, sesimi duyuyorsun dön. Orası bize göre değil, ne babamız, ne ailemiz var orada." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan ise oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını dile getirdi.

Çocuğundan haber alamadığını belirten Koçhan, "Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Ersin, oğlum bizi görüyorsan, duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil. Biz ciğerlerimizin, evladımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Onların çocukları okullarda, sizler de dağların başındasınız yavrum. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'taki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek

Özel eğitimli dedektör köpekler operasyonlarda jandarmaya güç katıyor

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Adalet Bakanı Tunç: (Kapatılan partiler) Devam eden davalar var. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır

Adalet Bakanı Tunç: (Kapatılan partiler) Devam eden davalar var. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet