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Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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