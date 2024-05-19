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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmeyeceği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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