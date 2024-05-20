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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Keni ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Keni ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Keni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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