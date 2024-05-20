Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüzbinlerce kişi takip ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.
AKINCI İHA, İran semalarında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor https://t.co/ovXnx13UcY— AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024
- İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü
- Dışişleri Bakanlığı: İran’daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz
- MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
- Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
- Aliyev ve Reisi, Azerbaycan-İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı
Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.
Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.
YENİ GÖRÜNTÜ - Akıncı IHA İran, Tebriz semalarında arama kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Görüntüler Türkiye saati ile 1.00'da kayda alınmıştır. https://t.co/UQUoUkDUvK— AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024
FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.
Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.