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Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüzbinlerce kişi takip ediyor.

Mehmet Şah Yılmaz  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda

Ankara

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüzbinlerce kişi takip ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.


Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama çalışmalarına katılıyor

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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