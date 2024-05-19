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Dünya

Aliyev ve Reisi, Azerbaycan-İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

Ruslan Rehimov  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Aliyev ve Reisi, Azerbaycan-İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Reisi iki ülke sınırında bir araya geldi.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'le yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." şeklinde konuştu.

Aliyev de bugünkü görüşme ve törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı.

Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, şöyle devam etti:

"Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Önemli olan budur. İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim."

Aliyev ve Reisi görüşme sonrası Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını gerçekleştirdi.

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