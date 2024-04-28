Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,292.00
BTC/USDT
63,559.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Görev Grubu'nun İyon Denizi'nde gerçekleştirilen eğitimlere ve "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katıldığını bildirdi.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan'da İyon Denizi'nde eğitimler icra etti.

TCG ANADOLU, TCG SALİHREİS ve TCG BÜYÜKADA’dan oluşan ANADOLU GÖREV GRUBU, 26 Nisan 2024 tarihinde İyon Denizi’nde eğitimler icra etmiş olup, NATO çatısı altında 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 faaliyetine iştirak ediyor. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de katıldığı Anadolu Görev Grubu, NATO çatısı altında 26-30 Nisan'da gerçekleştirilen "NEPTUNE STRIKE 24.1" faaliyetinde de yer alıyor.

Açıklamada, TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargahında görevli personele brifing verildiği belirtildi.

Paylaşımda, Anadolu Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun otopsisi sürüyor
İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

MSB: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet