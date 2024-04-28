Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.
Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.